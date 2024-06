Des mesures prises pour assurer la circulation sur les lieux d'un accident à Courcelles

Un périmètre de sécurité, un itinéraire de déviation et une circulation alternée pour les camions et les bus ont été mis en place à la suite d'un accident de la route mercredi soir rue Winston Churchill à Courcelles (Hainaut), ont indiqué jeudi en début d'après-midi la police de la zone des Trieux et l'administration communale. La stabilité d'une maison est compromise sur les lieux de l'accident.