Des mesures probatoires requises contre un grand-père suspecté d'attouchements

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés à Beyne-Heusay entre 2012 et 2014, puis entre 2015 et 2018, alors que ses petites filles étaient âgées de 7 et 12 ans au moment où les faits ont débuté.

Ces deux enfants avaient rapporté subir des faits d'atteintes à l'intégrité sexuelle de leur grand-père. Le prévenu avait finalement reconnu le caractère déplacé de ses agissements. Il soutenait qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pu résister à ses pulsions.