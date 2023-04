Des millions d'euros réclamés pour le piratage de l'émetteur Sky Deutschland

Ces transactions prévoient des peines variant entre 150 heures de travail et la suspension du prononcé. Elles prévoient également la restitution des gains illégaux, qui varient entre 150.000 et 69.000 euros.

Pour les deux prévenus qui ont joué les rôles les plus importants, le parquet réclame des peines de 240 et 250 heures de travail assorties d'amende de 16.000 et 4.000 euros. Il réclame aussi la saisie de gains illégaux à hauteur de 115.000 euros et 211.000 euros.

Pour le prévenu qui n'était pas présent à l'audience, le ministère public réclame six mois de prison et 4.000 euros d'amende.

La partie civile Sky requiert pour sa part un montant de 5,9 millions euros alors que Canal+ Luxembourg réclame 7 millions d'euros.