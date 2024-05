Des ONG remettent une lettre à l'ambassadeur des Philippines pour des poursuites infondées

"En mai, la justice philippine a lancé une salve d'accusations graves et sans fondements à l'encontre de membres de la société civile, dont des sympathisants et membres de PDG. Cette organisation de défense des communautés paysannes est une partenaire de longue date d'ONG belges, dont Quinoa et Autre Terre", a expliqué le responsable mobilisation chez Quinoa, Damien Charles.

En 2018, à la suite de nombreuses intimidations par le gouvernement philippin, le président de Paghida-et sa Kauswagan (PDG) - l'avocat Ben Ramos - était assassiné. Sa veuve, Clarissa Ramos, est désormais réfugiée en Belgique et employée par Quinoa. Elle est l'une des cinq personnes accusées de financer le terrorisme par le gouvernement philippin.

"Les accusations à l'encontre de notre collègue sont infondées. Cette attaque contre Clarissa et les autres membres de PDG n'est clairement pas un événement isolé et s'inscrit dans une campagne continue visant à réduire au silence et à cibler les défenseurs des droits humains, les travailleurs du développement, les professionnels des médias et d'autres voix critiques aux Philippines", a insisté la coordinatrice de Quinoa, Hélène Debaisieux.

L'organisation philippine de défense des droits humains Karapatan a recensé au moins 98 membres d'ONG faisant l'objet de plaintes ou d'inculpations pénales en vertu des lois antiterroristes.