Des parents risquent 4 et 5 ans de prison pour avoir torturé et violé leur fille de 15 ans

Un couple de parents a comparu jeudi devant le tribunal correctionnel de Verviers. Ils doivent répondre de viol, de torture, de séquestration, de traitements dégradants, d'une tentative de mariage forcé et de coups et blessures sur leur fille aînée, âgée de 15 ans. Ils risquent 4 et 5 ans de prison.