Des parents suspectés d'avoir torturé leur fille, acquittés par le tribunal

Le tribunal correctionnel de Verviers a acquitté vendredi, au bénéfice du doute, un couple de parents qui devait répondre de viol, de torture, de séquestration, de traitements dégradants ainsi que d'une tentative de mariage forcé et de coups et blessures sur leur fille aînée, âgée de 15 ans. Si le ministère public réclamait des peines de 4 et 5 ans de prison, le tribunal a estimé que les préventions, basées quasi exclusivement sur les déclarations de la jeune femme, ne pouvaient pas être établies à suffisance.