Des peines allant de 15 à 25 ans de prison pour les tortionnaires de Hilal Makhtout

Le 9 mars 2019, Hilal Makhtout avait été enlevé à son domicile limbourgeois. Ce trentenaire avait été torturé jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, le 12 mars, dans le vide sanitaire d'une maison de vacances de Forzée (Rochefort). La raison de cette exécution est la disparition d'une certaine quantité de cocaïne et d'argent.

Wahid H., qui a reconnu avoir brutalisé la victime, Mikail Y., impliqué dans l'enlèvement et la séquestration de Hilal Makhtout, et Abdel-Jalil N., qui a participé à l'enlèvement et surveillé la victime pendant une bonne partie du weekend fatidique, ont été respectivement condamnés à 20, 22 et 15 ans de prison.