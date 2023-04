Des peines de 3 et 2 ans de prison avec sursis pour des faits de rébellion et de coups

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi des peines de 3 et 2 ans de prison assorties de sursis probatoires de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l'encontre d'un prévenu qui devait répondre de coups sur un policier, de rébellion, de détention d'armes et de menaces dans le cadre d'un dossier et de coups dans le cadre d'un autre.