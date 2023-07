Des peines de deux ans de prison contre deux dealers et un consommateur

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi en matinée des peines de deux ans de prison, avec un sursis simple de cinq ans, contre deux hommes poursuivis pour la détention et la vente de cocaïne et d'héroïne. Un troisième prévenu, poursuivi pour la détention des deux produits stupéfiants, écope de deux ans de prison ferme. Le ministère public avait requis des peines de six mois et de 18 mois de prison contre le trio.

Début mai, une voiture suspecte est remarquée par les policiers à Marchienne-au-Pont (Charleroi, Hainaut). "Un deal de rue est remarqué avec une cliente. Cette dernière explique se fournir depuis quelques mois auprès d'un vendeur. L'homme en question est rejoint par deux autres individus, sortis d'un bâtiment", expliquait le substitut Signor.

À l'intérieur de la voiture et dans le bâtiment repéré par les policiers, ces derniers ont découvert les trois prévenus ainsi que le matériel nécessaire à la vente et quelques grammes de cocaïne et d'héroïne. Les deux premiers prévenus étaient en aveu des faits, "pour survivre et se nourrir". L'un des prévenus contestait être le propriétaire de la drogue découverte dans la voiture et dans le logement. "J'étais au mauvais endroit au mauvais moment alors que j'avais demandé qu'on me reconduise chez moi", expliquait-il, tout juste sorti de prison au moment des faits. Une peine de six mois de prison avait été requise contre ce dernier et une peine de 18 mois contre les deux autres prévenus.