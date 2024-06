Des peines de deux à cinq ans de prison pour une bande de voleurs de voiture

Six hommes reconnus coupables du vol d'une multitude de véhicules ont été condamnés jeudi à des peines de prison allant de deux à cinq ans par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Les six hommes avaient volé au moins 24 voitures, principalement des Toyota RAV4, et les avaient expédiées au Togo. Certains suspects ont partiellement reconnu les faits, mais d'autres ont affirmé qu'ils ignoraient qu'il s'agissait de véhicules volés.