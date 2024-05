Des peines de prison allant jusqu'à cinq ans pour un tir sur une habitation à Wilrijk

Des photos d'armes à feu, de sommes importantes d'argent liquide et de stupéfiants sont également apparues, tout comme des images d'articles de presse concernant les tirs du 3 avril 2022. Son téléphone avait aussi établi une connexion Wi-Fi avec un autre GSM la nuit des faits, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'au deuxième prévenu, Y. V.

L.H. a été condamné à cinq ans de prison et le tribunal a ordonné son arrestation immédiate en raison du risque de récidive. Il a déjà été condamné à neuf reprises aux Pays-Bas pour différents faits de vol avec violence et pour possession et trafic d'armes. Y.V. écope pour sa part de quatre ans de prison. Les habitants de la maison ont reçu 9.073 euros de dommages et intérêts.