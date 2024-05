Des peines de prisons jusqu'à sept ans pour l'importation d'au moins 6,2 tonnes de cocaïne

Le tribunal correctionnel d'Anvers a prononcé vendredi des peines allant jusqu'à sept ans de prison et 56.000 euros d'amende à l'encontre de 13 prévenus impliqués dans l'importation d'importantes quantités de cocaïne sur le territoire belge. Deux autres inculpés ont été acquittés. Le tribunal a également infligé des confiscations élevées.

L'affaire a été mise au jour après le craquage de la messagerie cryptée Sky ECC par la police. Le dossier tourne autour de Zakaria E.K., déjà condamné à 10 ans de réclusion en 2022 en tant que dirigeant d'une organisation qui avait importé au moins 12 cargaisons de cocaïne via le port d'Anvers.

Les prévenus sont poursuivis pour l'importation de 11 cargaisons de cocaïnes dont quatre ont pu être extraites avec succès. Sur base des conversations Sky, le procureur a estimé que ces chargements contenaient 1,3 tonne de drogue. Sept autres lots, représentant 6,2 tonnes de cocaïne ont en revanche été interceptés par les douanes.

Quinze personnes ont été poursuivies pour ces faits. Deux d'entre eux ont été acquittés, dont "Bolle" Jos Leijdekkers. Ce dernier est l'un des criminels les plus recherchés des Pays-Bas et figure sur la liste "Most Wanted" d'Europol. Zakaria E.K. sera jugé séparément car il a, selon le procureur, tout fait pour retarder au maximum la procédure judiciaire.