Des peines d'un an et de dix-huit mois de prison pour un double vol avec effraction

La 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé jeudi en fin d'après-midi des peines d'un an et de 18 mois de prison contre trois prévenus poursuivis pour un double vol avec effraction commis en l'espace de quelques heures au sein d'une habitation à Lodelinsart (Charleroi, Hainaut).

La nuit du 7 au 8 novembre dernier, la zone de police de Charleroi a interpellé en flagrant délit les trois prévenus dans une habitation. Quelques heures plus tôt, une effraction via la porte d'entrée avait été repérée par l'épouse de la famille à son retour chez elle. Son époux avait alors fait le guet, assisté d'un voisin, et avait contacté la police lorsqu'il avait remarqué le retour du trio à son domicile.

Les trois hommes interpellés juraient n'avoir effectué qu'une seule visite sur place et s'être rendus sur les lieux pour y dormir pensant qu'il s'agissait d'un squat. Le ministère public avait requis des peines de deux ans de prison contre Amin S. et Mouhamed M., sans s'opposer à un sursis. Une peine de quatre ans de prison avait été sollicitée contre Soufiane B., l'unique prévenu en état de récidive et déjà condamné il y a un an pour des faits similaires.

Les avocats à la défense avaient plaidé des peines modérées avec des mesures de faveur.