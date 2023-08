Des plongeurs inspectent la péniche naufragée avant l'opération de renflouement

La stabilité du navire a été examinée lundi par les équipes en charge de l'opération. "Nous savons que le bateau est incliné et qu'une partie de la cargaison (de pierres, ndlr) est tombée. Ce que nous ne savons pas, c'est si la boue sous le bateau a été enlevée ou non. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'un trou se soit formé dans le bateau. Ou le bateau s'est peut-être brisé", explique le bourgmestre.

Ces scénarios compliqueraient l'opération, puisque l'idée est de renflouer le navire en pompant l'eau hors du bateau. "Si le navire peut se briser pendant le levage, vous prenez des risques inutiles", estime M. Abbeloos.