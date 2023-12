Des policiers anversois acquittés pour usage excessif de la force

La gérante et une employée du café Maurice & Dietrich avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre la police après leur arrestation, le 14 mars 2020. A l'époque, les cafés avaient dû fermer leurs portes à minuit, pour une durée indéterminée, marquant le premier confinement de la crise sanitaire.

La police avait reçu un signalement pour tapage nocturne et s'était rendue dans le café vers 04h00 du matin. La gérante était encore sur place avec trois autres femmes, en train de nettoyer, et de la musique était jouée. Une discussion à propos d'une carte d'identité s'était envenimée, selon la gérante, et elle avait été, avec une employée qui a filmé les faits, arrêtée administrativement. Les deux femmes se plaignaient d'un usage excessif de la force de la part des policiers, qui auraient également eu des commentaires homophobes et racistes.