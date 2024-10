Des policiers ont été la cible de tirs à la kalachnikov mercredi soir à Anderlecht

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a voulu contrôler un véhicule suspect mercredi soir rue Dante à Anderlecht et a essuyé des tirs de la part des occupants, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi soir. Ces faits pourraient être en lien avec d'autres tirs par arme à feu survenus près de la station de métro Aumale, dans la même commune, au cours de la même soirée, et qui ont blessé une personne.

"Des agents de la zone de police Bruxelles-Midi ont voulu contrôler un véhicule dans la rue Dante à Anderlecht en raison d'un comportement suspect et d'une violation des règles de circulation, mercredi soir aux alentours de 19h15", a expliqué le parquet de Bruxelles.

Le véhicule, à bord duquel se trouvaient deux individus, a faussé compagnie à la police. Une course-poursuite s'est enclenchée. "À un certain moment, alors que le véhicule suspect avait pris un peu d'avance, le passager est descendu et a tiré plusieurs fois en direction des agents avec une arme à feu. Les agents ont pu se protéger et n'ont pas été blessés", a poursuivi le parquet.