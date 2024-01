Des recours contre l'appel d'offres sur les trottinettes à Bruxelles

Les entreprises Voi et Lime (Uber) attaquent en justice l'attribution des autorisations d'exploiter les trottinettes en libre-service à Bruxelles, lit-on mercredi dans L'Echo.

Du côté de Lime, on estime que la procédure de sélection a été totalement erronée et a pâti d'un réel manque de transparence. Le processus accéléré, mené par la Région en moins de 30 jours, n'a pas permis une analyse approfondie et équitable des 27 candidatures, provenant de 15 opérateurs, estime l'entreprise appartenant à Uber.

Bruxelles Mobilité a sélectionné, en décembre dernier, Bolt et Dott comme étant les deux seuls opérateurs encore habilités à exploiter ce type d'engins.