Des rémunérations de 15.000 euros par voyage dans un trafic de migrants

Il apparaît de l'enquête que l'organisation devait rémunérer les recruteurs et chauffeurs pour chaque voyage organisé et abouti. "Le dossier met en évidence un vaste trafic et met en cause une réelle organisation criminelle, avec des rôles bien définis et des montants de 15.000 euros attribués par voyage effectué", analyse Me Jean-Pierre Jacques, avocat de Myria, le Centre fédéral Migration qui lutte contre la traite des êtres humains et qui s'est constitué partie civile.

La plaidoirie de la partie civile et le réquisitoire du parquet auront lieu jeudi.