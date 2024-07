Des restes humains découverts dans des valises sur le célèbre pont de Bristol

"Malheureusement, nous pensons que les valises contiennent des restes humains", ajoute le communiqué, qui précise qu'une enquête est en cours avec comme "priorité immédiate" d'identifier ces restes et de retrouver l'homme en question.

"Les premières investigations ont établi que l'homme est arrivé sur le pont en taxi. Le véhicule a été saisi et le conducteur nous aide dans notre enquête", a déclaré la commandante par intérim de la police locale Vicks Hayward-Melen.

Des équipes spécialisées sont toujours à l'oeuvre sur le pont pour fouiller la zone.

Le pont suspendu de Clifton enjambe la rivière Avon et relie Bristol au Somerset. Long de plus de 400 mètres et situé à plus de 70 mètres au-dessus de l'eau, il est un des emblèmes de cette ville de l'ouest de l'Angleterre.