Des restes humains découverts dans la cave d'un immeuble à appartements à Deurne

(Belga) Des restes humains ont été découverts vendredi soir dans le sous-sol d'un immeuble à appartements situé dans le district anversois de Deurne, rapporte Het Laatste Nieuws sur son site Internet, citant le parquet d'Anvers.

Selon des voisins, des personnes sans abri et des toxicomanes se rassembleraient souvent dans le sous-sol où les restes humains ont été découverts. Long d'une centaine de mètres, celui-ci est divisé en caves individuelles fermées. La police a mobilisé des dizaines d'équipes sur le terrain vendredi soir afin de fouiller l'ensemble du bâtiment et d'interroger les résidents, précise le journal. Entre-temps, un juge d'instruction a été saisi du chef d'assassinat et un médecin légiste a été dépêché sur les lieux. (Belga)