Des trafiquants de migrants seront jugés dès le 2 octobre

Deux individus turcs sont suspectés d'avoir été les têtes pensantes d'une organisation criminelle active dans le trafic de migrants. Ces deux dirigeants ont la particularité d'apparaitre peu dans le dossier, alors qu'ils étaient les principaux rouages de l'organisation criminelle.

Cette organisation recrutait en Belgique par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp, des individus, souvent démunis, qui devaient occuper un rôle de chauffeur. Ces recrues devaient louer un véhicule et se rendre dans les pays de l'est pour embarquer des migrants à travers "la route des Balkans". Ces chauffeurs avaient pour instruction d'activer leur localisation sur WhatsApp, afin d'être surveillés. Chaque chauffeur aurait touché entre 5.000 et 10.000 euros par trajet, mais plusieurs ont été arrêtés dans les pays de l'est, où leurs véhicules de location ont été saisis.