Des trafiquants d'être humains auraient transporté 22 personnes par jour durant trois ans

Le tribunal correctionnel de Liège a poursuivi lundi le procès de prévenus devant répondre d'un important trafic d'êtres humains. L'avocat du Centre fédéral migration Myria a dénoncé le transport de plus de 22 personnes par jour en moyenne, durant trois années.

Deux hommes sont suspectés d'être les têtes pensantes de l'organisation criminelle. Celle-ci recrutait en Belgique, par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp, des individus destinés à occuper un rôle de chauffeur pour embarquer des migrants sur "la route des Balkans", l'une des principales routes de migration vers l'Europe.

"Un trafic odieux", a qualifié Me Jean-Pierre Jacques, avocat de Myria, qui s'est constitué partie civile dans le dossier. L'institution réclame un préjudice moral d'un euro dans ce dossier. L'avocat a qualifié l'organisation criminelle de machine qui usait de menaces et de violence pour engendrer la peur. "Un piège dans lequel est tombée une série de personnes vulnérables. Mais les vraies victimes, ce sont les migrants", a relevé Me Jacques.