Détention prolongée pour la mère suspectée d'infanticide à Bruges

La chambre du conseil de Bruges a prolongé de deux mois la détention d'une Brugeoise de 23 ans soupçonnée d'infanticide et de négligence coupable. La mère nie toujours fermement avoir exercé des violences sur son nouveau-né.

Les faits se sont déroulés le 3 janvier dans le quartier de logements sociaux Blauwe Poort à Bruges. La mère de la victime a été arrêtée après la découverte du cadavre. Dans un premier temps, elle n'a pas comparu devant le juge d'instruction car on ignorait encore s'il s'agissait d'un crime.

Entre-temps, les premiers résultats de l'autopsie ont révélé que le bébé était bel et bien vivant à la naissance et qu'il ne s'agissait pas d'un bébé mort-né. Une enquête plus approfondie doit déterminer les circonstances exactes de la mort de l'enfant.