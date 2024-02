Détention prolongée pour un suspect de tentative d'homicide à Bredene

Les faits remontent au jeudi 26 mai 2022, dans la ville côtière de Bredene. Un homme d'une quarantaine d'années avait reçu des coups de couteau à son domicile. La victime avait été transportée à l'hôpital avec des blessures graves, mettant ses jours en danger pendant un certain temps.

Les suspects sont longtemps restés introuvables. Le motif de l'agression est resté flou. Deux jeunes d'une vingtaine d'années, R.D. et K.S., originaires d'Ostende, ont finalement été appréhendés un an et demi plus tard.