Deux adolescents passent à travers la glace sur un plan d'eau à Forest

"Ce matin, vers 09h25, un passager d'un train longeant le marais Wiels a signalé à la centrale d'urgence que deux jeunes étaient tombés à l'eau et se trouvaient en difficulté", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des services d'incendie. "Nous avons immédiatement envoyé sur place le matériel et les hommes nécessaires, des plongeurs notamment, et les moyens médicaux, le MUG St-Eli et une ambulance".

"Un groupe de quatre femmes passait par là par hasard au même moment et a aidé les deux jeunes de 14 ans à se sortir de cette situation difficile", poursuit le porte-parole des pompiers. "Elles ont ensuite amené les garçons à l'intérieur pour qu'ils se réchauffent jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Les deux ados souffraient d'hypothermie et ont été transportés à l'hôpital. Leur état est satisfaisant. Leurs parents ont été informés".