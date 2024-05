Deux Américaines condamnées à 36 mois de prison pour trafic de cannabis

S. et K., deux jeunes femmes originaires de New York, avaient été interpellées à l'aéroport de Bruxelles le 5 décembre dernier. La douane les avait interceptées parce que K. portait les sacs de S., alors que cette dernière avait laissé sa propre valise sur le carrousel à bagages. Lorsque les douaniers ont contrôlé leurs sacs, ils y ont trouvé plusieurs kilogrammes de cannabis.

Lors d'une première audition, S. a déclaré qu'un certain "Trey" lui avait demandé d'apporter une valise à Paris et qu'elle soupçonnait que le sac contenait quelque chose d'illégal, mais qu'elle ne savait pas quoi exactement. K. a quant à elle affirmé que le FBI les avait envoyées en Europe pour piéger le propriétaire d'une discothèque. Le parquet de Halle-Vilvorde n'a pas cru à ces histoires et a requis trente mois de prison pour S. et quarante mois pour K. "Son téléphone portable montre qu'elle a joué un rôle d'organisatrice du trafic", a déclaré le parquet.