Deux anciens responsables politiques polonais incarcérés après leur condamnation

Un ex-ministre et un ancien secrétaire d'État du parti de droite polonais Droit et Justice (PiS) ont été incarcérés, mardi soir, a-t-on appris mercredi. Les deux hommes avaient été condamnés en décembre pour abus de pouvoir. Plus tôt dans la journée, le président Andrzej Duda les avait invités au palais présidentiel, où la police les a arrêtés "conformément à la décision du tribunal".