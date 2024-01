Deux animateurs d'un podcast néonazi condamnés au Royaume-Uni

Deux Britanniques qui animaient un podcast néonazi ont été condamnés jeudi à des peines de sept et huit ans de prison pour incitation à commettre des actes de terrorisme, a annoncé la police de Londres.

L'enquête a permis d'établir que les deux prévenus, Tyrone Patten-Walsh, 36 ans, et Christopher Gibbons, 40 ans, avaient produit 21 épisodes d'un podcast dans lequel ils se répandaient en propos "homophobes, racistes, antisémites, islamophobes et misogynes", selon Scotland Yard.

Christopher Gibbons avait en outre créé une bibliothèque en ligne contenant des centaines de textes et autres contenus d'extrême droite.

Il a été condamné jeudi à huit ans de prison par un tribunal de Kingston, au sud-ouest de Londres, pour huit chefs de poursuites d'incitation à des actes de terrorisme et deux de dissémination de publications terroristes.

Lors du procès en juin, il avait été souligné que Christopher Gibbons avait décrit Archie, le fils du prince Harry et son épouse Meghan Markle, métisse, comme une "abomination" et que le duc de Sussex devrait être "poursuivi" et "tué légalement pour trahison".