Deux ans avec sursis pour avoir voulu se soustraire à un contrôle de police a Couvin

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi sur opposition, un homme poursuivi pour des faits d'outrages et de rébellion commis le 21 mars 2021 à Couvin à deux ans de prison assortis d'un sursis probatoire de cinq ans et à une déchéance du permis de conduire de 12 mois. Il devra également repasser les quatre examens, théorique, pratique, médical et psychologique.