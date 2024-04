Deux ans avec sursis pour des atteintes à l'intégrité sexuelle sur ses petites-filles

Les faits ont commencé alors que les enfants étaient âgées de 7 et 12 ans. Ils se sont déroulés à Beyne-Heusay entre 2012 et 2014, puis entre 2015 et 2018.

Le grand-père se déshabillait devant les deux petites filles, touchait leurs parties intimes, prenait sa douche et dormait avec elles.