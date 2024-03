Deux ans de prison avec sursis pour avoir frappé et humilié un quadragénaire à Viroinval

Des peines de deux ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie ont été prononcées mardi par le tribunal correctionnel de Dinant à l'encontre de trois personnes poursuivies pour avoir frappé et humilié un quadragénaire, en octobre 2021, à Viroinval.

Ces trois protagonistes s'en sont une nouvelle fois pris à cette même personne dix jours plus tard, dans la nuit du 23 au 24 octobre 2021. La victime, qui considérait l'un de ses agresseurs comme un ami, s'est rendue chez lui pour prendre un verre, pensant que le page était tournée. Les deux jeunes se trouvaient aussi sur place.

Les prévenus, deux jeunes tout juste majeurs et un quinquagénaire, s'en sont pris une première fois à la victime le 14 octobre 2021 sur la Place de l'église d'Olloy-sur-Viroin. Le quadragénaire a reçu plusieurs coups de pied, y compris lorsqu'il était au sol, qui lui ont occasionné une fracture de la mâchoire.

"Ils ont consommé de l'herbe, de l'alcool et des médicaments. À un moment, mon client a reçu un coup de boule. Les prévenus l'ont ensuite roué de coup et l'ont frappé avec un marteau brise-vitre sur le crâne. L'un d'eux a même voulu le planter avec un couteau de cuisine mais a, heureusement, été retenu", a expliqué la partie civile lors de l'audience.

Après lui avoir porté des coups, les prévenus lui ont rasé la tête et écrasé des œufs sur le crâne. La victime a été retrouvée par la police en pleine rue, le visage ensanglanté et souffrant d'une nouvelle fracture de la mâchoire et d'une commotion cérébrale.