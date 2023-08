Deux ans de prison pour un dealer déjà condamné pour des faits similaires

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi une peine de 2 ans de prison, avec un sursis simple partiel de 5 ans pour ce qui excède un an de prison, contre un prévenu de 29 ans en aveu de détention de cocaïne et d'héroïne, de vente d'héroïne, mais aussi d'un séjour illégal sur le territoire. Le ministère public avait requis à son encontre une peine de minimum 40 mois de prison ferme.

Le 2 juillet dernier, l'homme au comportement suspect et repéré par des policiers carolos a été interpellé dans les rues de Charleroi. "Il détenait sur lui les deux produits stupéfiants et planquait son stock sous un container", avait précisé le ministère public. Le prévenu a confirmé avoir commis les faits "pour se nourrir, pour financer sa propre consommation et pour récolter de l'argent pour retourner en Algérie."

Une peine de minimum 40 mois de prison ferme avait été requise contre le dealer, déjà condamné le 22 juin dernier à 20 mois de prison avec sursis pour des faits similaires. Me Luambua, à la défense, avait plaidé un nouveau sursis simple ou probatoire pour son client.