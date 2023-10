Deux ans de prison requis contre un jeune voleur en aveu

Le ministère public a requis, lundi en fin de journée, une peine de deux ans de prison contre un individu âgé de 25 ans et actuellement détenu à la prison de Jamioulx, en aveu d'avoir volé des véhicules et des objets se trouvant à l'intérieur de voitures.

Le 1er mai à Auderghem, la police est avisée du vol d'une voiture par la victime. Elle se met alors en action et retrouve le véhicule en route.

Malgré les feux bleus et les injonctions, le jeune conducteur refuse d'obtempérer et prend la fuite en doublant une file de voitures par la droite. Il est finalement interpellé après avoir abandonné la voiture dans un cul-de-sac et tenté de fuir à pied. "Grâce à cette interpellation, on va être en mesure de mettre en lumière une série de larcins commis par le prévenu", a précisé le substitut Plasman.