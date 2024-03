Deux ans de prison requis pour l'extorsion de 20.000 euros

Le tribunal correctionnel d'Eupen a rendu, lundi, un jugement dans le cadre d'une affaire d'extorsion. Deux habitants d'Eupen, âgés d'une vingtaine d'années, étaient suspectés d'avoir commis une extorsion, d'un montant total de 20.000 euros au préjudice d'un autre jeune homme. Un seul des deux prévenus s'était présenté à l'audience. Pour cette prévention, il écope d'une peine de 18 mois de prison et d'une amende de 4.000 euros. Il devait aussi répondre d'infractions par rapport à la loi relative aux stupéfiants. Pour ces faits, il écope d'une peine distincte de 8 mois de prison et 8.000 euros d'amende. Ayant assisté à l'instruction d'audience, il bénéficie d'un sursis probatoire pour ce qui concerne la prison et d'un sursis probatoire partiel pour les amendes.