Deux ans de prison requis pour une double tentative de meurtre sur son compagnon

Le tribunal correctionnel d'Eupen s'est penché lundi sur un dossier d'une dame poursuivie pour une double tentative de meurtre, des coups et blessures ainsi que des menaces avec un couteau sur son compagnon, né en 1970. Ce dernier est décédé, de cause naturelle, en septembre 2022.

L'affaire a débuté en juin 2021 lorsque que l'enfant du couple, né en 2009 et placé par le service d'aide à la jeunesse, a fait état de violences intrafamiliales. Celui-ci a indiqué que sa maman se montrait régulièrement violente et qu'elle avait essayé de tuer son père en le frappant violemment ou en lui maintenant un coussin sur la tête. Ces faits sont survenus entre 2019 et 2020, moment où la prévenue, souffrant d'un cancer, avait arrêté son traitement contre la dépression, dont elle souffrait depuis plusieurs années.

L'expert qui a examiné la prévenue a fait état de troubles psychiatriques et d'une personnalité borderline.