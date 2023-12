Deux ans de prison requis pour une entrave méchante à la circulation à Rochefort

Deux ans de prison et un mois de déchéance du permis de conduire ont été requis, mardi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme né en 1968 poursuivi pour une entrave méchante à la circulation, une rébellion et diverses infractions de roulage commises le 26 mars 2021 à Rochefort.

L'homme, au volant d'une voiture qui ne portait pas de plaque d'immatriculation à l'avant, a refusé de se soumettre à un contrôle de police. "Il n'a pas respecté les injonctions des policiers alors que les feux bleus et la sirène étaient activés. Une course-poursuite assez longue a eu lieu. Il a multiplié les infractions de roulage en effectuant des dépassements dangereux, notamment à l'approche de virages, et a forcé d'autres automobilistes qui circulaient en sens inverse à s'écarter pour éviter l'accident. Il a également atteint les 100km/h dans une zone résidentielle ou la vitesse est limitée à 50km/h. Il s'est, à un moment, retrouvé bloqué. Quand un des agents est sorti de son véhicule pour procéder à son interpellation, il a redémarré et a percuté la portière du véhicule de police", précise le parquet de Namur.

Le Rochefortois a été arrêté un peu plus loin mais s'est rebellé. Un test alcoolémie a pu être réalisé et un taux de 2,19g d'alcool par litre de sang a été mesuré. Son véhicule n'était par ailleurs pas en ordre d'assurance tandis que le prévenu avait déjà trois antécédents judiciaires en matière de roulage.