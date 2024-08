Deux arrestations après une défenestration à Mouscron

Suite à cette agression, quatre personnes ont été interpellées par la police de Mouscron et le dossier a été mis à l'instruction. Après audition par le magistrat instructeur, deux d'entre elles ont été inculpées de coups et blessures volontaires avec préméditation, détention arbitraire, infractions à la loi sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Les deux inculpés ont été placés sous mandat d'arrêt et écroués.