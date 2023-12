Deux arrestations et plusieurs armes saisies à Liège

Deux personnes ont été interpellées et plusieurs armes saisies mardi matin à Liège dans le cadre d'une enquête menée depuis plus d'un an par la Police Judiciaire Fédérale de Liège. L'enquête a permis de mettre à jour un trafic d'armes impliquant des suspects implantés à Liège et liés depuis de nombreuses années au milieu du crime organisé, indique le procureur du Roi de Liège mardi soir dans un communiqué.