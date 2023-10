Deux arrestations lors d'une opération de lutte contre le trafic de drogue à Charleroi

Six personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire, dont deux ont été placées sous mandat d'arrêt, au cours d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants menée mercredi dernier à Charleroi, ont indiqué mardi le parquet de Charleroi et la police locale dans un communiqué commun.

Au cours de cette opération, une dizaine de personnes ont été contrôlées. La police a mis la main sur deux personnes recherchées par la justice, tandis que six autres personnes en séjour illégal ont été arrêtées administrativement. Les forces de l'ordre ont en outre remarqué une concentration de la vente de stupéfiants dans la ville haute, plus précisément sur l'axe Turenne/Beffroi/Bertrand.

Depuis le 28 août, la police locale mène une opération en continu baptisée "Disruption", dont l'objectif est d'"assurer une présence visible et concrète sur l'ensemble du centre-ville, améliorer la sécurité des citoyens et des commerçants, et combattre le sentiment d'insécurité". Dans un premier bilan publié mardi, la police de Charleroi précise que 2.391 personnes ont été contrôlées depuis fin août. Soixante-deux personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire et quatre d'entre elles, incluant celles citées ci-dessus, ont été placées sous mandat d'arrêt. Soixante-neuf autres ont été arrêtées administrativement pour séjour illégal.