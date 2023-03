Deux autres suspects arrêtés pour torture dans le milieu de la drogue à Ravels

Des ouvriers de la commune de Ravels ont retrouvé le Néerlandais de 37 ans sur une route cyclable le 23 février. Il présentait plusieurs coupures, de sérieuses blessures et avait perdu un doigt. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital.

La police et le parquet ont ouvert une enquête pour enlèvement et torture, probablement en lien avec le milieu de la drogue. Un homme de 23 ans a rapidement été arrêté, avant les deux autres arrestations lundi et jeudi de cette semaine.