Deux Espagnols condamnés pour avoir volé des consoles de jeux chez Dreamland

Deux jeunes Espagnols qui se rendaient spécialement en Belgique pour dérober des consoles de jeux vidéo ont été condamnés à 14 mois de prison avec sursis et à une amende de 4.000 euros, mardi, devant le tribunal correctionnel de Tongres. Les prévenus ont sévi dans de nombreuses enseignes Dreamland, aux quatre coins du pays.

Les deux individus, âgés d'une vingtaine d'années, sont arrivés par avion depuis l'Espagne le 20 octobre 2021. A l'aéroport, ils ont loué une voiture et ont sillonné la Belgique. Ils ont volé deux casques audio JBL, plusieurs cartouches d'encre et une Nintendo Switch dans les Dreamland de Tongres et de Houthalen.

D'autres magasins de jouets de la chaîne Colruyt ont ensuite été visés: Anvers, Lierre, Kuurne, Roulers et Zottegem où plusieurs consoles Nintendo, quelques casques audio et des tablettes ont été subtilisés. Avec le véhicule loué, ils ont ensuite mis le cap sur leur pays d'origine où ils ont écoulé leur butin.