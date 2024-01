Deux frères colombiens racontent avoir été recrutés pour travailler en Belgique

Jefferson et Yeison M.M., deux frères d'origine colombienne, ont expliqué mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles comment ils avaient été recrutés pour travailler dans une chaine de production de cocaïne en Belgique. Tous deux sont en aveu des préventions qui leur sont reprochées. Ils se sont exprimés en espagnol avec l'aide d'une interprète.

Les deux hommes ont raconté être arrivés en Belgique en compagnie d'un troisième prévenu, Miguel C. C'est un contact de Yeison M.M. qui l'a dirigé vers un certain "Toni", alias de Fjodor K., également impliqué dans ce dossier. Celui-ci lui a proposé du travail en Belgique sans en préciser la nature. Yeison M.M. ayant perdu son emploi en raison de problèmes de santé, il saisit l'opportunité et propose à son frère, également sans emploi, de venir travailler avec lui.

Leur travail consiste à remplir de liquide des récipients pour en faciliter le transport et à nettoyer le lieu où ils se trouvent. Yeison M.M. affirme avoir rapidement identifié l'endroit comme un laboratoire lié à la fabrication de cocaïne, au contraire de son frère, qui assure n'avoir rien soupçonné. "Pourquoi ne pas être parti ?", a alors interrogé la présidente du tribunal. "Y avait-il des pressions ?" "Aucune pression", a rétorqué Yeison M.M. "Je suis resté car j'avais besoin d'argent."