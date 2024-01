Deux frères nient la détention d'arme, l'un reconnaît une vente de drogue "au détail"

Cinq prévenus ont été auditionnés jeudi dans le cadre du procès pour trafic de stupéfiants Encro, dont deux frères: Anass et Badr E. I. Le premier a contesté les préventions de participation à une organisation criminelle, d'infraction à la législation sur les stupéfiants (cannabis et cocaïne) et de détention d'un pistolet Beretta.