Deux fusillades et une explosion en quelques jours rue Wéry, à Ixelles

Plus tard dans la nuit, le parquet a été informé et a ordonné les premiers devoirs d'enquête. Un périmètre judiciaire a été mis en place et le laboratoire est arrivé sur les lieux.

Dans la nuit du 20 décembre, vers 02h56, un incident similaire s'était également produit rue Wéry, explique le parquet. Il confirme que là encore, aucun blessé n'était à déplorer.

Le parquet de Bruxelles fait également état d'une explosion, toujours à la même adresse, survenue vers 01h40, le 18 décembre. Le parquet de Bruxelles et le laboratoire de la police judiciaire fédérale étaient ensuite descendus sur les lieux, et les victimes étaient autorisées à rentrer chez elles une fois le danger levé. Lors de cet incident, une personne avait été blessée au pied après avoir tenté de s'enfuir, informe le parquet.