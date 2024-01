Deux hommes ayant enregistré une intervention policière en 2020 renvoyés au tribunal

En 2020, deux hommes avaient posté sur les réseaux sociaux les images qu'ils avaient enregistrées d'une intervention de police sur la voie publique à Gand, laquelle faisait polémique. Une enquête avait été ouverte afin de déterminer si un des agents avait ordonné à son chien d'"attraper les macaques" ("pak de makakken"). Vendredi, la chambre du conseil de Gand a décidé de renvoyer les deux individus devant le tribunal correctionnel et de ne pas poursuivre deux policiers soupçonnés de coups et blessures.

L'incident remonte à octobre 2020, alors que des mesures sanitaires strictes étaient en vigueur afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. L'un des individus impliqués a déclaré avoir été interpellé pour avoir filmé une intervention. "J'ai coopéré et n'ai pas opposé de résistance. Un chien a été lâché sur moi ainsi que quelques autres, entraînant de graves blessures. Je filmais depuis la voie publique, derrière la zone de sécurité indiquée par la police. Quatre hommes m'ont ensuite violemment jeté contre un combi de police et retiré mon téléphone", a écrit l'homme sur les réseaux sociaux.

Le parquet avait sollicité l'abandon des poursuites à l'encontre de deux agents soupçonnés de coups et blessures et a été suivi en cela par la chambre du conseil. Les deux individus ayant posté les images sur les réseaux sociaux sont renvoyés pour diffamation, refus d'obtempérer et violation des lois sur la protection de la vie privée en raison de la diffusion illégale de la vidéo.