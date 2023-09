Deux hommes répondent de l'assassinat d'un enfant de 9 ans au centre d'asile de Broechem

Le petit Daniël avait disparu le 22 avril 2019 de ce centre, où il était hébergé avec sa mère, sa tante et une cousine, dans le bloc D. Sa maman affirme qu'il était allé voir en soirée l'un des accusés, Ali A.M. (25 ans), dans le bloc C, parce que ce dernier lui aurait promis de l'argent. Une heure plus tard, ne le voyant pas revenir, elle était partie à sa recherche avec d'autres résidents, puis avait averti la police.

Ali A.M. avait quitté le centre vers 22h00 avec Fahmi A.A. (22 ans) pour aller passer la nuit chez un ami à Anvers. Dans la nuit, la mère a reçu un message Whatsapp réclamant une rançon de 100.000 euros.