Deux hommes sous mandat d'arrêt pour trafic de drogue après une course-poursuite

Deux hommes ont été placés sous mandat d'arrêt jeudi pour importation, transport, détention et délivrance de produits stupéfiants, indique vendredi la zone de police Rivierenland (Bornem, Malines, Puers-Saint-Amand et Willebroek). Ils ont été interceptés par les forces de l'ordre à la suite d'une course-poursuite qui s'est terminée par une collision sur le ring d'Anderlecht. Un lot de drogues et une importante somme d'argent se trouvaient dans leur véhicule.

Sur le ring d'Anderlecht, la voiture est entrée en collision avec deux autres véhicules. Le conducteur et son passager ont encore tenté de s'enfuir avant d'être arrêtés par la police. Un des deux hommes a été blessé lors de l'opération.

Une voiture immatriculée en Allemagne a pris la fuite en direction de la Belgique après une poursuite aux Pays-Bas, explique la zone de police dans un communiqué. Repérée via les caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation ANPR, le véhicule a été pris en chasse par les inspecteurs belges sur l'autoroute E19 en direction de Bruxelles.

"Les conducteurs des deux véhicules percutés ont également été légèrement blessés et reçoivent des soins", a indiqué la zone.

Les deux suspects, âgés de 42 et 45 ans, sont frères, résident en France et sont connus pour des faits antérieurs. Ils ont été transférés au commissariat pour la suite de l'enquête et mis à la disposition du parquet de Bruxelles.

Un lot de drogues (1.000 comprimés d'xtc, 200 grammes de cannabis et 3 kg de poudre blanche) et une importante somme d'argent ont été trouvés dans le véhicule. L'argent, les drogues et la voiture ont été saisis.