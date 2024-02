Deux interpellations dans l'enquête autour de la mort d'une fillette de 11 ans à Anvers

Le parquet d'Anvers et la police judiciaire fédérale (PJF) ont ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat sur les trois autres membres de la famille présents le jour des faits.

Plus d'un an après, l'enquête a mené mardi à trois perquisitions près de Malines et de Bruxelles. "Deux personnes, une femme de 53 ans et un homme de 21 ans, ont été interpellées lors de ces perquisitions", a déclaré la porte-parole du parquet, Kato Belmans. "Elles sont actuellement interrogées par la police. De plus amples informations seront communiquées demain/mercredi".

La famille de la victime a été informée des développements dans l'enquête et ne souhaite pas faire de commentaire, ni être contactée par les médias, a ajouté le parquet.