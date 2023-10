Deux journalistes espagnols poursuivis par Carles Puigdemont pour atteinte à la vie privée

Deux journalistes espagnols comparaîtront bientôt devant le tribunal correctionnel de Louvain, poursuivis pour atteinte à la vie privée des hommes politiques catalans Carles Puigdemont et Toni Comín. Ils auraient filmé une conversation entre MM. Puidgemont et Comín, sur le GSM de ce dernier, lors d'un événement de la N-VA à Louvain en 2018.

Les prévenus, un journaliste et un caméraman de la télévision espagnole Telecinco, auraient pris place derrière Toni Comín afin de filmer l'écran de son GSM pendant qu'il discutait avec Carles Puigdemont.

Les deux politiciens catalans étaient présents à la réception du Nouvel An de la N-VA le 30 janvier 2018 à Louvain. Leur présence en Belgique faisait alors suite au référendum pour l'indépendance de la Catalogne, organisé malgré l'interdiction de Madrid, pour lequel ils encourent la prison en Espagne.

"C'est fini : les nôtres nous ont sacrifiés. Ou du moins moi", peut-on lire dans certains des messages de M. Puigdemont. Ce dernier a ensuite admis indirectement sur Twitter (maintenant X) que les messages étaient les siens, mais a dénoncé une atteinte à sa vie privée.

Deux mois plus tard, l'ancien président du parti Junts per Catalunya ('"Ensemble pour la Catalogne") a déposé plainte avec Toni Comín contre trois journalistes. La présentatrice du programme télé au cours duquel les SMS ont été diffusés, Ana Rosa Quintana, faisait également l'objet d'une plainte mais la chambre du conseil a décidé d'abandonner les poursuites à son encontre.

Les deux prévenus, Luis Navarro Montoro et Fernando Hernandez Ramos, encourent une peine de prison de six mois à trois ans et une amende de 500 à 20.000 euros pour atteinte à la vie privée.