Deux médecins reconnus coupables de la mort d'un jeune homme noir

Ce jeune homme avait été arrêté par la police dans la rue après qu'un appel anonyme eut signalé qu'il avait l'air "mystérieux". Elijah McClain avait résisté, été étranglé par les agents et s'était vu administrer de la kétamine par les deux médecins pour le calmer. Il avait alors perdu connaissance et dû être transporté à l'hôpital. Il y était décédé au bout de six jours.

Pour leur défense, les médecins ont fait valoir que les policiers avaient traité McClain avec brutalité et mal communiqué avec eux au sujet de la situation. Selon les professionnels de la santé, l'administration de kétamine était justifiée car Elijah McClain était agité et dans un état de délire. L'autopsie a révélé que la dose de kétamine administrée était trop élevée.

Parmi les agents de police, deux ont été précédemment déclarés non coupables et un troisième coupable mais de délits plus légers. Un juge doit à présent décider de la sanction à infliger à ce policier et aux deux médecins.

La mort d'Elijah McClain n'a d'abord attiré l'attention que des médias locaux, mais elle est devenue plus largement connue après la mort de George Floyd, un autre Afro-Américain, en 2020, à la suite de brutalités policières lors de son arrestation.